¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¡×àÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëá²¬ÅÄÆà¡¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î66ºÐ¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¾Ð¤ßÉâ¤«¤Ù
¡¡±Ç²è¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ê¤É¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦²¬ÅÄÆà¡¹(66)¤ÎºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¶á±Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬ÅÄÆà¡¹LAST MESSAGE ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸BOX¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö±Ç²è¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¡õ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÙÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¡¡²¬ÅÄÆà¡¹¤µ¤óºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸BOX¡ØLAST MESSAGE¡Ù¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤µ¤óÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿‼¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ò¿â¤é¤·¤¿²¬ÅÄ¤¬¼Ì¿¿½¸¤òÎ¾¼ê¤Ç·Ç¤²¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ã¤µ¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö´ñÀ×¤Î66ºÐ¡×¡Ö¤º¤Ã¤Èµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¬ÅÄ¤Ï1975Ç¯¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÀ¶½ã¡¦ÀµÅýÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢1975Ç¯)¤Ç¤ÏÅÄÃæ·ò±é¤¸¤ëÃæÃ«Î´É×¤ÎËå¡¦ÃæÃ«¿¿µÝÌò¤òÌ³¤á¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£