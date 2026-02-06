＜訴えられるリスク？＞息子のサッカー試合「めんどくさいから行かない」ありえない！【第3話まんが】
私はシズク（35）。3年前に離婚をして、今はアサヒ（小3）をひとりで育てています。離婚を決意したきっかけは、元旦那（タイチ/現在36）がなにもしなかったからです。お給料は手取り17万円なのに、私が在宅ワークをすることにいい顔をしません。私が仕事で忙しい代わりに、家事をしたり育児を手伝いたくないからです。お願いしても、なにもしてくれないどころか不機嫌になり3〜4日クチをきかなくなるので、もうすっごくストレスだったんです。当時の話を聞いてください。
少し前、アサヒが学校で殴られたり、突き飛ばされたり意地悪をされているという相談を受けました。学校や相手の家族と話し合いをするにあたって、私もどうしたらいいかわからず、元旦那に話し合いに同席できるか相談をしたのです。
しかし元旦那には、学校での話し合いの同席をキッパリと断られたため、そのときは私とアサヒの2人で乗り越えたのです。
だから、今回のアサヒのサッカーの試合も来てくれないだろうなとは思っていました。でも、まさか「めんどうくさいから行かない」なんて断り方をされるなんて。
元旦那と離婚をしてからも、私は「自分のパートナーではなくなったけれど、アサヒの父親だ」と思っていました。
子どものことは当たり前に考えてくれるものだと思っていたのです。
だからアサヒに会わせていたし、アサヒの学校の相談や行事ごとには連絡を入れていました。
私のプライベートなことで連絡を入れたことはありません。
けれども元旦那は、アサヒのためであってもなにもしてくれないようで、私と元旦那の価値観のズレに気がついたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
