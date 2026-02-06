¡Ö¿ÍÀ¸½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÅÄÃæ¤Ï¤ë¤Î(X@haruno__060525¤è¤ê)

¥Ó¥­¥Ë¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç

¡¡¸½Ìò¤ÎË¡À¯Âç³Ø1Ç¯À¸¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤Ï¤ë¤Î(19)¤¬­à¿ÍÀ¸½é¥°¥é¥Ó¥¢­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¥°¥é¥Ó¥¢¡ª¡¡¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Ó¥­¥Ë¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÄÃæ¤Ï2024Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×¤ä25Ç¯¤ÎFOD SHORT¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÌÇÃã¶ìÃã¡»¡»¡»¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£