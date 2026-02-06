“白ミャクミャク”新グッズが発売決定！ 「全身ぬいぐるみポーチ」など全3種
「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」公式ライセンス商品として“白ミャクミャク”の新商品が、2月中旬から、2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店などで発売される。
【写真】真っ白！ 「お手玉風ぬいぐるみ」＆「這型ぬいぐるみ」もかわいすぎる
■ミャクミャクファン必見
今回登場するのは、白ミャクミャクバージョンの「お手玉風ぬいぐるみ」、「這型ぬいぐるみ」、「全身ぬいぐるみポーチ」から成る全3種類のアイテム。
「全身ぬいぐるみポーチ」は、にっこり笑顔の白ミャクミャクのポーチにストラップが付属したアイテム。ストラップは長さ調整が可能で、肩掛けにすれば一緒におでかけが楽しめる。
また、ちょこんと座る姿が愛らしい「お手玉風ぬいぐるみ」と腹ばい姿に癒される「這型ぬいぐるみ」は、S、M、Lの3サイズを用意。サイズ違いで並べてもかわいい、ファンにはたまらないラインナップがそろう。
