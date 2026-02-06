【義母が絶縁されるまで】まさか！息子が反抗的になったのは嫁の差し金！？＜第11話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第11話 クソ嫁の仕業ね
【編集部コメント】
怖い怖い怖いーー！！！ もし本当にシュンスケさんがアスカさんに言われてカツコさんに連絡を取っていないにしても、それを決めたのはシュンスケさん自身じゃないでしょうか。……なんて正論、今のカツコさんに届くわけありませんよね。カツコさんはもうすっかり「諸悪の根源はアスカさん」と思い込んでいるようです。きっと「自分の身に降りかかるすべての不幸はアスカさんのせい」という理論が成り立っているのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
