¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆºÚ(36)¤¬ÈäÏª¤·¤¿Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê»Ñ¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥ì¥¤¥ä¡¼¤¤¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥Ã¥·¥å¤¤¤ì¤¿¡£¤¤¤¤É÷¹ç¤¤¡£¥·¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡Ì¼¤¬Å½¤Ã¤¿¥·¡¼¥ëÏÓ¤ËÉÕ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#¥·¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥«¥Ã¥È¾Ð¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡ÖÈþÍÆ¼¼¥Ô¥³¥Ã¥È¡×ÂåÉ½¡¦¼ÆÅÄÍÎ°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥«¥Ã¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²ÆºÚ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¯¡¹¤ª¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¤¤ºÇ¹â¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤µ¤¬Áý¤·Áý¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤¤¤¹¤Ã¡×¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÆºÚ¤Ï2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥Á¥Ð¥«¡ª¡×(TBS)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤È°¦¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï21Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£22Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£23Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£