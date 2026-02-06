15ºÐ²¼É×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î58ºÐ¥Ö¥ëÃæÌî¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¢¤Î¥á¥¤¥¯¤À¤«¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ö¥ëÃæÌî(58)¤¬15ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÂçÊå¤¯¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü43ºÐ¡£¿Æ¤·¤¤Êý¡¹¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Î¡ØµíÊ¼±Ò Áð°Ã¡Ù¤Ç¾ÆÆù¡Ä½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Èà¤Ï26ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È1·î29Æü¤Ë43ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿É×¡¦ÀÄÌÚÂçÊå¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©»öÃæ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¢¤Î¥á¥¤¥¯¤À¤«¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÇ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÊÈþ¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¥Ö¥ëÃæÌîÁª¼ê¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ö¥ëÃæÌî¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÙ¶»¤âÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¨¤§¥Ö¥ë¤µ¤ó¤Æ¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤ó¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤ò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÌî¤Ï15ºÐÇ¯²¼¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¥à¥¨¥¿¥¤Áª¼ê¤ÎÀÄÌÚ¤È2010Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£