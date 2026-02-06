大人気！ ピンの人気アイアン4機種をロボット計測で大解剖 7番の飛距離差はなんと最大17y超
ALBA Netでは、主要13メーカーの協力を得て、精密機械によるロボット試打で各モデル7番アイアンの飛距離を完全計測。人の主観やミスヒットの影響が入り込まない、純粋な性能値だけを抽出した“飛距離データカタログ”を作成した。
【大公開】ピンに加えて、テーラー&キャロも！ 7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》
今回はその中でもゴルファーに人気の高い、ピンのアイアン4機種の飛距離データを公開。ピン G730（7番アイアン／ロフト26.5度） 164.1yピン G440（7番アイアン／ロフト29度） 158.1yピン i530（7番アイアン／ロフト27.5度） 165.7yピン i240（7番アイアン／ロフト31.5度） 148.6yその差は最大17.1ヤード。他のメーカーのアイアンと比べると、さらにモデルごとの特性が浮かび上がり、クラブ選びの参考になる非常に興味深いデータとなった。関連記事『【2025秋】7番アイアンの飛距離?』ではテーラーメイドやキャロウェイも含めた全44モデルの飛距離を大公開中。◇ ◇ ◇テストはゴルフクラブ試打マシーン・ミヤマエ『ロボ3』を持つ、プロギアのR&Dセンターで実施。下記、一般的な条件で測定した。■テスト条件■●出力設定（振りスピード）RSドライバー（Diamana S：2022年）でヘッドスピード42m/sとなるようロボットの出力を統一。→一般的な成人男性ゴルファーを想定。●軌道設定PRGR02アイアン（2023年）の7番アイアンで以下となるように設定。ヘッド軌道：‐4度（ダウンブロー）打ち出し角：19度バックスピン量：5300rpm前後サイドスピン量：±100以下→ 現実的な“ナイスショットの基準値”に合わせて調整。●使用ボールタイトリスト『Pro V1』→24度の保温器で管理し、外気温の影響を排除。●打点位置フェース面垂直高さ17mm、スコアラインセンターに打点設定。左右打ち出し0度になるよう微調整。→「真芯のショット」を統一して比較できるよう設定。●計測器PRGR REDEYES高速度カメラによるインパクト解析＋弾道シミュレーション。→ 打ち出し直後のスピード、スピン等細部まで精密に取得。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
アイアン「弾道の高さ」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング【禁断のロボット試打】
2025年秋冬ドライバー30本で、”弾道高さ”と”球筋”を基に性能早見表を作ってみた！
