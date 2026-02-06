イ・ボミは夫と米国西海岸旅行を満喫中！ 歴史的な伝道所を訪問する姿に渋野日向子や宮里藍、日韓のファンも「いいね！」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。夫で俳優のイ・ワンと米国西海岸を旅行中の2人、今回は「素敵な街で、デートもしましたよ」と記すと、ロサンゼルスの南にあるサン・ファン・カピストラーノを訪問した。
【写真】250年前に建てられた歴史的な伝道所を訪ねたイ・ボミ
ボミは最近のインスタグラムでラスベガスの街を楽しんだり、レッド・ロック・キャニオンで雄大な大自然に接したり、ロス周辺のゴルフコースでラウンドを楽しんだりと、旅行を満喫する様子を投稿してきた。サン・ファン・カピストラーノでは趣のある駅舎近くの踏切や、1776年にスペイン人宣教師が設立しカトリック布教の拠点となったものの、1812年の大地震で大破してしまったという石造りの伝道所や、新しく建設された教会の美しい礼拝堂で撮影した写真などを公開した。この投稿には「とっても素敵です」とのコメントや、渋野日向子や宮里藍をはじめ日韓のファンからたくさんの「いいね！」が寄せられていた。
