高知東生「覚せい剤、大麻、酒、自慢はできないが」 “酒”トラブルに持論「知らない人に殴りかかられた」
俳優の高知東生（61）が、6日までに自身のXを更新。“酒のトラブル”について持論をつづった。
【写真】「俺が言うんだから間違いない」高知東生が持論
「酒に酔って部下を引き倒し殺したという記事を読んだ」という高知。「俺が言うんだから間違いないが、一番危険な薬物は酒だ」とし、「覚せい剤、大麻、酒、自慢はできないが俺はこの3つの薬物を比較できる稀有な存在」と紹介。「なんといっても酒はトラブルが多く、知らない人に殴りかかられたこともある。合法違法と危険度は比例しない」と持論を展開した。
高知は2016年に覚せい剤取締法違反罪などで有罪判決を受け、薬物依存症を克服。現在は、自身の体験を広く伝える活動も行っている。
