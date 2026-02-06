木村多江、“何度でも食べたくなる”手作りお雑煮＆金柑ジャムを披露「とっても美味しそう」「雑誌に載っている写真のよう」
俳優の木村多江（54）が4日、自身のインスタグラムを更新。何度でも食べたくなるお雑煮＆鮮やかな金柑ジャムを披露した。
【写真】「魅力的なジャム」木村多江が作った彩り豊かなお雑煮＆金柑ジャム
木村は「何度でもお雑煮を食べたくなるんだなぁ」とコメントし、具材たっぷりの彩り豊かな手作りお雑煮の写真を投稿。さらに「甘さ控えめの金柑のジャムを作りましたよ〜」とムーミンの愛らしい瓶に入った、華やかなオレンジ色をした手作りジャムも紹介している。
料理上手な一面をのぞかせる投稿に、コメント欄には「とっても美味しそう」「魅力的なジャム」「素晴らしい」「良い香りなんだろうなあ」「憧れます」「雑誌に載っている写真のよう」などの声が多数寄せられている。
