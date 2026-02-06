Mrs. GREEN APPLE、「and ST」とのコラボ第2弾“ファッション”アイテム発表 2・12より予約販売開始
Mrs. GREEN APPLEと「and ST（アンドエスティ）」のコラボ第2弾アイテムが発表。WEBストア「and ST」で予約販売をスタートする。WEB予約販売期間は、2月12日午後7時から、3月2日午前11時59分まで。
【画像】スウェットほか…ミセス「and ST」コラボアイテム（一覧）
Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーイヤーである2025年を盛り上げる第1弾の夏のコラボレーションに続き、10月から始動した「and ST」ブランドキャンペーンの一環として、第2弾のコラボレーションを企画。「Play rhythm, Play fashion!」をテーマに、音楽とファッション、異なるジャンルでありながら人々がワクワクする2つのパワーを融合させたオリジナルグラフィックを描き下ろし、スウェットとブレスレットにのせて、音楽とファッションを楽しむすべての人に向け展開する。
また、「Mrs. GREEN APPLE × and ST コラボ オーバーサイズスウェット」を限定数量で、同ブランドのフラッグシップストア、東京・and ST TOKYOで販売する。多くの人の来店が予測されることから、事前来店予約制（先着）となる。申し込みは「and ST」アプリ内「アンドエスティチケット」にて受付。1予約1点のみ購入可能。
「and ST（アンドエスティ）」は、「たのしさ、みんな、ここから。」をキーメッセージに掲げ、ファッション＆ライフスタイルの魅力と楽しさを届けるファッションプラットフォーム。Mrs. GREEN APPLEの、人々の心に響く音楽を創り出し、発信し続ける姿勢や活動に深く共感したことから、2025年にコラボレーションプロジェクトが始まった。
【画像】スウェットほか…ミセス「and ST」コラボアイテム（一覧）
Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーイヤーである2025年を盛り上げる第1弾の夏のコラボレーションに続き、10月から始動した「and ST」ブランドキャンペーンの一環として、第2弾のコラボレーションを企画。「Play rhythm, Play fashion!」をテーマに、音楽とファッション、異なるジャンルでありながら人々がワクワクする2つのパワーを融合させたオリジナルグラフィックを描き下ろし、スウェットとブレスレットにのせて、音楽とファッションを楽しむすべての人に向け展開する。
「and ST（アンドエスティ）」は、「たのしさ、みんな、ここから。」をキーメッセージに掲げ、ファッション＆ライフスタイルの魅力と楽しさを届けるファッションプラットフォーム。Mrs. GREEN APPLEの、人々の心に響く音楽を創り出し、発信し続ける姿勢や活動に深く共感したことから、2025年にコラボレーションプロジェクトが始まった。