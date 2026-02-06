安藤優子、ZARAアイテムを取り入れた“イタリアマダム風コーデ”を披露「めちゃくちゃ格好いいです」「おしゃれで素敵」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が5日、自身のインスタグラムを更新。ZARAアイテムを取り入れた“イタリアマダム風コーデ”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「とても素敵」オールブラックでシンプルにまとめた安藤優子の“イタリアマダム風コーデ”
安藤は「本日は学研TVへ。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックにちなんで（笑）イタリアマダム風ブラックコーデ!?」とちゃめっ気たっぷりにコメント。黒のニットにタイトスカート、ジャージ素材のジャケットを合わせたオールブラックの装いを紹介した。
アイテムについて「ニットは#zara ､スカートは#ジュンコシマダ49ave ジャケットは#ヨシエイナバ」「ゴールドのネックレスは#シャンテクレール」と明かし、「こういう何気ないコーディネートが一番好きなのですが、なかなか難しいのですよね」と、シンプルゆえの奥深さについてもつづっている。
シンプルだけど洗練されたスタイリングに、コメント欄には「もう、めちゃくちゃ格好いいです」「とても素敵」「ブラックコーデにゴールドのネックレス、おしゃれで素敵です」「マダム」などの声が多数寄せられている。
