ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【東京電力】柏崎刈羽原発6号機を2月9日に再起動 営業運転開始は3月… 【東京電力】柏崎刈羽原発6号機を2月9日に再起動 営業運転開始は3月18に日に延期 【東京電力】柏崎刈羽原発6号機を2月9日に再起動 営業運転開始は3月18に日に延期 2026年2月6日 12時1分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 東京電力は再稼働後に不具合が起き、停止していた柏崎刈羽原発6号機について2月9日に再び原子炉を起動し、2月26日に予定していた営業運転の開始を3月18日に延期すると発表しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ■中3少女行方不明から1週間…捜索態勢は縮小も全国から情報寄せられる 警察は聞き込みなど捜査継続 ■北陸新幹線の荷棚からはみ出て置かれたキャリーケースが落下…女性客の頭に直撃で外国人観光客とトラブルに JR「荷物置き場の活用を」 ■【物議】子どもの“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館 館長は“親の対応”問題視…子どもへの注意に親が逆ギレ「心が折れた…」 おもちゃ売って破壊費用の補填に 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, デイサービス, 海, 置床工事, 墓, 上田, 埼玉, 射出成形機, ダイス, 鎌倉