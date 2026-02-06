総務省が６日発表した２０２５年の家計調査で、１世帯（２人以上）当たりの外食の「中華そば」（ラーメンなど）の年間支出額は、山形市が２万５１０２円で４年連続１位となった。

ギョーザは浜松市が４０４６円で、ライバル・宇都宮市を抑えて３年連続の１位だった。

山形市役所では６日朝、会議室に佐藤孝弘市長やラーメン店主らが集まり、総務省のホームページをチェックした。４連覇を確認すると「よし！」という声を上げ、拍手とともにくす玉を割った。佐藤市長は「『ラーメンの聖地』のブランドをもっと強いものにしていきたい」と話した。

「中華そば」の年間支出額２位は新潟市、３位は宇都宮市だった。

浜松市が１位になったのは、スーパーなどで販売する持ち帰り用の生ギョーザ、焼きギョーザ。市役所で３連覇が報告されると拍手が起こった。市観光・シティプロモーション課の沢田吉延・担当課長は「ギョーザを愛する市民のおかげ。これからも胸を張ってＰＲしていきたい」と喜んだ。

２位となった宇都宮市の佐藤栄一市長は「順位に一喜一憂しないが、全国に『餃子のまち』として改めてＰＲされることはありがたい」とコメントした。３位は宮崎市だった。