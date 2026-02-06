韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年2月5日、女子フィギュアスケート金メダリストの韓国出身キム・ヨナさん（35）の特集記事を組み、国内ファンの怒りが再燃していることを報じた。

「あの瞬間はオリンピック史上最も議論を呼んだ瞬間」

発端となったのは、ISU（国際スケート連盟）の公式インスタグラム投稿だ。

投稿は、キムさんが金メダルを掲げる写真を添付し、「氷上にスポットライトが当たるまであと2日」とのタイトルが付けられ、こう綴られた。

「2度のオリンピック。2つのオリンピックメダル。不滅の伝説。キム・ヨナは2大会連続でオリンピックメダルを獲得し、フィギュアスケート界に新たな時代を築いた。次にオリンピックの氷上で新たな歴史を刻むのは誰か？舞台は整った。氷は準備万端。ショータイムが迫っている」

この投稿に対して、韓国ファンが敏感に反応した。「OSEN」によると、次のような声が寄せられたという。

「キム・ヨナはオリンピック金メダルを2つも獲得した選手だ！」「本当に銀メダルの話をしたかったのか？あの瞬間はオリンピック史上最も議論を呼んだ瞬間であり、過去のオリンピック選手たちでさえ『これは何だ？』と言うほどだった」「まず彼女に当然受け取るべき金メダルを返してから、彼女の写真をオリンピックの宣伝に使うのはどうだろうか？」「キム・ヨナは金メダルを2つ取るべきだったのに...」「ソチ五輪の銀メダルはあの『金メダル』よりはるかに価値があった」「五輪2大会優勝者」

このような状況を踏まえ、「OSEN」は「キム・ヨナから奪った金メダルを返せ！ISU公式称賛にも怒り爆発...ファンも12年前の『偏向』忘れられず『ユナは五輪2連覇』」とのタイトルで記事化した。

「ソトニコワは両足着地など明らかなミスがあった」

キムさんは、10年バンクーバー五輪で金メダルを獲得し、14年ソチ五輪で大会2連覇を目指した。試合は、キムさんがショートプラグラムで首位に立つも、フリーで地元出身のアデリナ・ソトニコワ（ロシア）に逆転され銀メダルに終わった。

「OSEN」によると、当時、試合結果を巡り、インターネット上で論争が巻き起こったという。今回、ISUの投稿にファンが反応した理由は、キムさんが『ソチ五輪で銀メダルを獲得した』という文言に、過去の論争を思い出したためだという。

記事では「実際、キム・ヨナはソチでも金メダルに値したが、ロシアのアデリア・ソトニコワに逆転され銀メダルを獲得した。当時、ソトニコワは両足着地など、明らかなミスがあったにもかかわらず減点を免れた。このため海外でもホームバイアス判定と、金メダル強奪論争が起きた。キム・ヨナは特に抗議せず受け入れたが、多くの人々は今も彼女を真のチャンピオンとして記憶している」と解説した。

キムさんはソチ五輪後に現役引退を表明した。