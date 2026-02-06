【大雪に関する気象情報】鹿児島県に発表

薩摩地方の山地と平地では、８日（日）は大雪となるおそれがあります。積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害、農作物や農業施設の管理に注意してください。

を画像で掲載しています。

［気象概況］

九州南部の上空約１５００メートルには、８日（日）は氷点下９度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

雪シミュレーション８日（日）

［雪の予想］

薩摩地方の山地と平地では、８日（日）は大雪となるおそれがあります。

▼７日（土）１２時から８日（日）１２時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

薩摩地方山地 ５センチ 薩摩地方平地 ３センチ 大隅地方山地 ３センチ 大隅地方平地 １センチ

※山地は標高２００メートルを超える地域で、高台の住宅地が含まれる場合があります）

寒気シミュレーション６日（金）～８日（日）

上空約１５００ｍで平地で雪の目安の「氷点下６℃以下」の寒気が、九州地方を７日（土）から８日（日）ごろスッポリ覆うでしょう。九州南部地方には、この冬一番の「氷点下９℃以下」の寒気が流入する予想です。

