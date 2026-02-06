今日6日(金)は東京都心で最高気温16℃と3月下旬並み、桜が咲く頃の陽気となりますが、夕方から北風が強まり気温が急降下。明日7日(土)〜8日(日)は、強烈寒気の影響で朝は都心でも氷点下、日中も5℃前後で、東京23区でも雪が降り積雪のおそれも。積雪や路面凍結による交通障害などに注意が必要です。

6日(金)は桜が咲く頃の陽気→夕方から気温急降下→週末は東京23区で雪

今日6日(金)の関東地方は晴れて、最高気温は東京都心で16℃(3月下旬並み)と、昨日5日(木:東京都心13.8℃)以上に気温が上がり、桜が咲く頃の陽気となるでしょう。



ただ、春の暖かさは長続きしません。今日夕方以降は北風が強まり、気温が急降下。明日7日(土)〜8日(日)は、強烈寒気の影響で、東京都心でも最高気温は5℃前後、8日(日)朝は氷点下1℃と、厳しい寒さとなるでしょう。明日7日(土)から関東では平野部でも雪が降る予想です。

今季最強の寒気襲来 東京23区も雪で積雪のおそれ

明日7日(土)〜8日(日)は、今季最強の寒気が襲来する予想です。降れば平地で雪となる目安の寒気(上空1500メートル付近でマイナス6℃以下)は、本州付近をすっぽりと覆う見込みです。



上空の気温を観測している館野(茨城県つくば市)では、上空1500メートル付近で今季これまでの最も低い気温はマイナス9.8℃(1月26日)でしたが、今週末は7日(土)はマイナス10.9℃、8日(日)はマイナス12.0℃の強烈寒気が南下する予想です。そんな中、関東では7日(土)は気圧の谷の影響で、8日(日)はシアーライン(風と風がぶつかるところ)で、雪が降る見込みです。寒気が一気に入ってきて乾燥していることもあり、都心周辺でも雪の可能性が高くなっています。

関東の雪 どれくらい降る?

7日(土)6時から8日(日)6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 10センチ

関東地方北部の平地 3センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 5センチ

関東地方南部の平地 3センチ

東京23区・多摩北部 1センチ

多摩南部・多摩西部 3センチ

甲信地方 20センチ



その後、8日(日)6時から9日(月)6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 40センチ

関東地方北部の平地 5センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 5センチ

関東地方南部の平地 3センチ

東京23区 1センチ

多摩北部・南部・西部 3センチ

甲信地方 40センチ



東京都心など、普段、雪に慣れていない地域では1センチの雪が積もってもスリップや転倒事故が多発するため注意が必要です。最新の気象情報、交通情報をこまめに確認してください。

普段は雪の少ない所で「雪」予想 特に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。



久しぶりの雪ですが、これらの場所は、特に気を付けて、歩いてください。