テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、ミラノ・コルティナ五輪が６日（日本時間７日未明）に開会式を迎えることを報じた。

番組では、開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、初出場の荻原大翔が得点の高い２回の合計が１７８・５０点の首位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進んだことを報じた。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は五輪に「雪上のスポーツ、ちょっとみたいですね」と期待した。続けて「僕は５０過ぎてからスキー始めましたけど、荻原選手、３歳からやってるんでしょう。そうなると、あそこまでできる人が出てくるんだなっていう。すごいですよね」と感動を表した。

さらに自身が「スキーでも、ちょっとしたジャンプも怖いですからね。ちゃんと着地できない」と明かすと、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「いいですね。松山（英樹）選手でしたっけ。ゴルフの時。玉川さんが自分のゴルフと比べるというね。今回はですね、自分のスキーとオリンピック選手を比べるというコメントが来週から」と突っ込むと、金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂も「玉川さん、自分が中心だから。全部自分の物差しになっちゃう」と突っ込んだ。

玉川氏は「なんとか参考にしようと思ってるんです。参考にしたいんだけど、全然レベルが違い過ぎてさっぱり参考にならないんです」と返すと、長嶋は「でも、視聴者も自分に投影して…自分はこれができるかな？とかって思うの…別に玉川さんも視聴者目線で俺も視聴者目線だから」と指摘した。

これに玉川氏は「プロじゃないよね」と明かすと、羽鳥アナは「スポーツに関してはド素人ですから。いいんです、いいんです」と指摘すると、玉川氏も「ド素人です」とうなずいた。これに長嶋は「俺も冬のオリンピックは本当に素人です。玉川さんはド素人。俺は冬は素人。ドがついてないの俺」とマウントを取っていた。