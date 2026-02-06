韓国出身の男性デュオ「東方神起」が5日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。アラフォーならではの身体の悩みを語った。

昨年、日本デビュー20周年を迎えた東方神起。2人はそれぞれアラフォーになった。

事前取材VTRでチャンミンは「体力が落ちてきている」と告白。ユンホも「回復が遅くなりましたね」と共感した。チャンミンが「昔は仕事で日本と韓国を行ったり来たり。日帰りで往復したことがけっこう頻繁にあった」と明かすと、ユンホは「この前もあって、やっぱり僕、日帰りは無理かなって」と苦笑いした。

スタジオでチャンミンは「二日酔い。昔だったら午前中には回復してお仕事しに行くって感じだったけど、最近は次の日を捨てちゃいますね」と明かして共演者を笑わせた。

さらに、ユンホは「面白いのが年をとって、寝られる時間がだんだん短くなってきますよね」と睡眠の悩みを告白。タレントのいとうあさこやアンミカの共感を呼んだ。

ユンホは「自分なりにルールを作った。例えば朝9時に起きるなら7時にアラームをする。“2時間もっと寝れる”ってシステムをセッティングした」と独自の解決法を明かした上で、「いい作戦だけどたまに悪い時が。アラームが重なって三度寝になったり…」と吐露した。

アンミカが「二度寝できるって若い。大丈夫！」とユンホを励ますと、ユンホは「まだ若いんだ！」とガッツポーズした。