スパイクの松浦志穂が、相方・小川暖奈の「美貌」ゆえに起きた、若手時代の理不尽な仕打ちを暴露するシーンがあった。

【映像】美人すぎる相方（写真あり）

2026年2月4日放送の『これ余談なんですけど…』では、カーネーション・吉田結衣、スパイク・松浦志穂、Aマッソ・加納、水田信二をゲストに迎え、女性芸人が日々感じる「男への不満」をテーマにトークを展開した。

合コンや楽屋での態度の違いに話が及ぶと、松浦は「私の相方のはなちゃん（小川暖奈）はものすごい可愛い」と言うと、濱家も「可愛いランキングでもずっと1位やった」とコメント。その圧倒的なビジュアルゆえに、若手時代には一部の男性先輩芸人から分かりやすい「差別」を受けていたという。

松浦によれば、下心がある先輩は松浦の前でも平然と相方だけを「ハルナ」と下の名前で呼ぶなど、明らかに態度を変えていたとのこと。「1発でわかります。ま〜嫌いでしたね」と、当時の不快感をストレートに表現。これに対し、水田が「でも、いなくなるやろ、そういう人」とフォローを入れると、松浦も「そうですね。結果は別に残されてはないですけど」と明かしていた。