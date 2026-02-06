【「月刊少年チャンピオン」3月特大号】 2月6日 発売 価格：700円

秋田書店は、「月刊少年チャンピオン 3月特大号」を2月6日に発売した。価格は700円。

表紙を飾るのは、令和のグラビアクイーン沢口愛華さん。女優、エッセイ-スト、モータースポーツ女子と多岐にわたって活躍中の沢口さんと過ごす、特別なバレンタインをお見逃しなく。

付録には、両面BIGポスター（縦500mm×横300mm）が付いてくる。さらに、3月号限定QUOカードや直筆サイン入りチェキのプレゼント企画も開催される。

マンガでは、単行本11巻発売を記念して「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」が巻頭カラーで登場。

「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」

センターカラーは新連載第2話「訓練所のサンドバッグおじさん、実は最強でした ～クビになった途端、出世した元弟子たちに迫られるのだが～」と「呪解」。また、第20回ネクストチャンピオン奨励賞受賞作「彩透めいは透明で不透明」が特別読み切りとして掲載されている。ホラーオムニバス「奇種博物録」は今号が最終回となる。

「訓練所のサンドバッグおじさん、実は最強でした ～クビになった途端、出世した元弟子たちに迫られるのだが～」

「呪解」

「彩透めいは透明で不透明」

「奇種博物録」