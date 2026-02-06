元レスリング日本代表の浜口京子が、結婚に至らない自身の現状を、自ら「ツボに入っている」と明かす一幕があった。

【映像】浜口京子の現在の婚活

2026年2月5日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストとして浜口京子と河井ゆずる（アインシュタイン）が登場した。

番組では、現代の若者が抱える「交際経験がないことへのコンプレックス」を皮切りに、それぞれの恋愛観や独身生活の楽しみ方について語り合った。

「付き合ったことがないのはコンプレックスになるのか」という話題に対し、浜口は「（コンプレックスは）あるような気もしますね。でも、いろいろタイミング、ご縁だから」と持論を展開。さらに自身の現状について、「私なんかいつも『結婚したい！結婚したい！』って言ってますけど、何年も結婚できてない自分だから、もうそれが面白くなってきちゃってる、自分でも」と告白した。

自分で話しながらも笑いだす浜口に河井も「ツボに入ってきてるんですか？」と思わず質問。浜口は満面の笑みで「どハマり中なので、『1人で生きま〜す！！』とか言って。『アラフィフで〜す！！ イエイ、イエイ』とかやって」と、独身であることを自らネタにして楽しんでいる様子を明かした。

ベテラン漫才師のような語り口に、山里は「トークの入りが『結婚したい言うてますけども』って（漫才の導入みたい）」とツッコミを入れ、「『アラフィフです』言うてはるがな！」と漫才ノリのトークに爆笑。浜口は、「ここから誰かに出会うのも面白みがある。人生の楽しみ、面白みが…」と、これからの出会いへの期待を「伸びしろ」として捉えるポジティブな姿勢を見せ、最後には堂々とした方がいい」と力強く断言していた。