クリスピー・クリーム・ドーナツ、“店員が選ぶ”定番商品TOP5発表 見た目もかわいい“愛され”ドーナツが1位に
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、全国で働くKrispy Kremerが選んだ人気の定番商品ランキング「TOP5」を発表。ランクインした5種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、16日から期間限定で20円引きで販売する。
【写真】ザクザク食感が楽しい『クッキー＆クリーム チョコ』
今年20周年をむかえる同店は、創業の1937年から変わらないおいしさを届けている『オリジナル・グレーズド』だけでなく、1000種類以上のドーナツをこれまで日本で開発、販売してきた。その中で、“レギュラー”とよばれる定番商品は長きにわたりブランドを支えているロングセラー商品であり、Krispy Kremer（店舗やドーナツファクトリーなど、KKDJで働くすべての人）からも高い支持を集めている。
20周年の節目に改めて“定番のおいしさ”にフォーカスし、ひとつひとつの魅力を再発見してもらうため、全国のKrispy Kremerが、“本当におすすめしたい”定番のドーナツを投票により決定。「TOP5」と題し、“定番”が注目される施策を実施する。
見事1位に輝いたのは子どもから大人まで幅広く人気の『チョコ スプリンクル』。「見た目もかわいくて気分が上がる！」「お土産のBOXに必ず含める」などのほか「温めるとチョコレートがとろっととろけて、そこにパリッとしたスプリンクルがアクセントになっておいしい！」などKrispy Kremerらしいコメントも寄せられた
2位は日本のクリスピー・クリーム・ドーナツ限定の定番商品『ブリュレ グレーズド カスタード』。「店舗で炙っているので、炙りたてのカリカリ食感がとにかくおいしい！」と、キャラメリゼして仕上げることにより生まれた食感をおすすめする声が多くあがっていた。
3位は日本で開発したオリジナル生地の『Kome-Dough 黒蜜きなこ』。2023年に期間限定販売し、その後好評につき24年11月よりレギュラードーナツの仲間入りを果たした商品で、国産米粉入りの、ほわっと、もっち〜りしたこれまでにない食感の生地が好評に。
4位には『オリジナル・グレーズド』、5位には『クッキー＆クリーム チョコ』がランクインした。「TOP5」に選ばれた“本当におすすめしたい”定番のドーナツ5種のおいしさを、より多くの人に改めて実感してもらえるよう、20周年を記念した特別キャペーンを実施。16日より9日間限定で通常価格から対象商品を20円引きで販売する。
■商品詳細（価格は全て税込）
『チョコ スプリンクル』291円（イートイン297円）
『オリジナル･グレーズド』に、伝統の生地とのほど良いバランスが絶妙なチョコアイシング。カラフルにちりばめたレインボースプリンクルがポップ！温めると生地のおいしさがとろ〜り深まり、パリカリッとした食感を楽しめる。
『ブリュレ グレーズド カスタード』 313円（イートイン319円）
『オリジナル・グレーズド』の表面を焦がして、カリッとキャラメリゼ。バニラ風味のカスタードクリームはブリュレの香ばしさを楽しめる、甘さ控えめのレシピ。こんがり香ばしいグレーズとふんわり生地、とろ〜りクリームがとけあい、まるでクレーム・ブリュレのような味わい。
『Kome-Dough 黒蜜きなこ』313円（イートイン319円）
“国産米粉入りミックス”を使った「Kome-Dough」は、モチっとした口あたり。きなこ風味のコーティングに黒みつソースを重ね、仕上げもきなこで香ばしく。あたためて ほわっと もっち〜りの新食感に。
『オリジナル・グレーズド』216円（イートイン220円）
イーストドーナツをグレーズでコーティングしたクリスピー・クリーム・ドーナツの人気No1.シグネチャードーナツ。温めるとおいしさがとろ〜り深まり、優しい甘さが口の中に広がる。
『クッキー＆クリーム チョコ』313円（イートイン319円）
カカオの香りとコクが深いオリジナルのチョコ生地に、ミルク感リッチなバニラクリームとザクザク食感が楽しいココアビスケットをたっぷりのせて。ホワイトチョコレートで、ぜいたくなミルキー仕上げに。
※レギュラー商品だが、季節により販売を休止する場合あり
