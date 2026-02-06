人気キャバ嬢が、学生時代にモテすぎて県外からも男子が会いに来たというモテすぎエピソードを紹介し、当時の写真も公開。「ええ！」「可愛い！」「マジ！」と絶賛の声が上がった。

【映像】可愛すぎて話題になった高校時代の写真

2月4日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#41が放送。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキー。ゲストには、ゆきぽよが登場した。

この日は、カリスマ女子たちが伝説級のモテエピソードを初告白する企画「本当にあった！ やりすぎモテ伝説」が放送。人気キャバ嬢のゆうめろ（六本木）は、高校時代のモテエピソードを披露した。

高校時代、女子高生ミスコンに茨城県代表として出場したというゆうめろ。「それで知名度が上がって、高校の文化祭に地方から私に会いに来てくれたりした」と、モテすぎて県外からゆうめろに会いに来る男子がいたという経験を紹介した。

当時18歳のときの写真が公開されると、美少女過ぎる姿に「ええ！」「可愛い！」「マジ！」とキャバ嬢たちはザワザワ。ゆきぽよも「かっわいい！！」と目を丸くした。当時のゆうめろは、現在のギャル要素が全くない透明感あふれる色白の黒髪美女。伊藤は「こっちの可愛いなんだ」とタイプの違う可愛さに興味津々の様子に。ゆうめろは「純粋系で、当時は乃木坂とかアイドルを目指してたから、清楚系でした」と明かした。

伊藤から「すっぴんにしたら、この顔に近づくんじゃない？」と聞かれると、ゆうめろは「今、けっこう顔いじっちゃってるので。なんないっすね」とあっけらかんと回答。伊藤は「気持ちがいいね」と、ゆうめろのさっぱりした態度に感心した。