【隣の部屋の女騎士は、異世界人で飲み友達】 【オッターヴァ!!!～小さな手のピアニスト～】 2月6日連載開始

隣の部屋の女騎士は、異世界人で飲み友達

双葉社は2月6日、「隣の部屋の女騎士は、異世界人で飲み友達」と「オッターヴァ!!!～小さな手のピアニスト～」の連載をwebアクションにて開始した。

「隣の部屋の女騎士は、異世界人で飲み友達」

原作・猫正宗氏／構成・古峰るみ氏／作画・穂尾ふくろ氏

【あらすじ】

30代独身男の虎太朗の楽しみは、酒を飲むこと。ある日、隣室に異世界から女騎士マリベルがやって来た。空腹の彼女に料理をふるまったところ礼をしたいというので、虎太朗が「飲み友達になって欲しい」と頼むと……!?

「オッターヴァ!!!～小さな手のピアニスト～」

著・芹澤知氏

【あらすじ】

北海道でピアノ木材加工業の家で暮らす少年・エイトのもとに、憧れのピアニストが今までにないコンクールを開催する報せが飛び込んできた。オクターブがようやく届くほど小さな手の少年が世界の舞台に挑む、心躍るピアノ青春譚!!