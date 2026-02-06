県内ではスキー場のコース外を滑って遭難するケースが相次ぎ、死亡事故も起きています。今シーズン雪山で遭難した21人のうち15人が外国籍でした。いま雪山でなにが起きているのでしょうか。



ヘリコプターから降りる航空隊の隊員。雪をかきわけて向かった先には助けを待つスキーヤーが…。





「下向いてて」これは3日、妙高市で撮影された救助の様子。東京から訪れた60代の男性1人。そして、アメリカ・カナダ・オーストラリアの男女6人のグループが相次いで遭難し、救助されました。いずれもスキーやスノーボードでスキー場のコース外を滑っていました。新潟県警によりますと、今シーズン、2月3日までに21人が雪山で遭難していて、そのうち15人が外国籍でした。多くがスキー場のコース外を滑っていたとみられます。2月1日には南魚沼市で滝つぼに転落したカナダ人の女性が死亡する事故も起きています。外国からのスキーヤーがコース外に出てしまう背景は…〈長岡技術科学大学 斎藤秀俊教授〉「大自然を身近に感じるのはどちらかというとパウダースノーのほう。愛好家の人たちにとってみると“JAPOW”という言葉はかなり浸透してきていると思います“JAPOW”とはJAPANとパウダースノーを掛け合わせた造語。県内のスキー場関係者によりますと、この“JAPOW”を求めてやってくる外国人は増えているといいます。複数の言語で注意喚起したり、コースにロープを張ったりするなどして対策をとっていますが、パウダースノーが広がるコース外に出てしまう人が後を絶ちません。スキー場は山全体を管理しているわけではないため禁止する権利もないということです。〈長岡技術科学大学 斎藤秀俊教授〉「基本は管理されていないところが多いので命にかかわる事故が発生する。新潟の持つ魅力を発信しつつ安全にみなさんにスキー・スノボを楽しんでいただくこの両天秤をどういうふうにマネジメントしていくかが重要な所にきている」スキー場の関係者は山を熟知したガイドが行っているツアーなどで楽しんでほしいと呼びかけています。