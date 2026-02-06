1月の月間最優秀守備選手賞にスパーズのウェンバンヤマ、ピストンズのトンプソンが選出
2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀ディフェンシブプレーヤー賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算2度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのアサー・トンプソン（初選出）となった。
The @Kia Defensive Players of the Month for January!
West: Victor Wembanyama (@spurs)
East: Ausar Thompson (@DetroitPistons) pic.twitter.com/AoXuwILTiB
- NBA (@NBA) February 3, 2026
2024年10～11月以来の受賞となったウェンバンヤマは、1月に13試合へ出場し、平均27.7分23.6得点10.2リバウンド1.7アシスト0.9スティール2.2ブロックをマーク。
平均ブロック数とディフェンシブ・リバウンド数8.2本はいずれもウェスト2位にランクし、スパーズはディフェンシブ・レーティングでウェスト2位の108.1で1月を終えた。
一方、イーストでは12月のアイザイア・スチュワートに続いて1月にはトンプソンと、2カ月連続でピストンズから選出。トンプソンは期間中に14試合へ出場し、平均24.5分8.7得点6.1リバウンド2.9アシストにリーグトップの2.4スティール、平均ディフレクション数4.2回でイースト5位に入った。
ピストンズは1月をイースト1位（リーグ2位）の10勝4敗で終え、リーグトップのディフェンシブ・レーティング104.8を残した。
5日を終えた時点で、ウェンバンヤマを擁するスパーズはウェスト2位の34勝16敗、トンプソンが所属するピストンズはイースト1位の37勝12敗を残している。なお、1月の月間最優秀守備選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2026年1月の月間最優秀守備選手賞候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
クリス・ダン（クリッパーズ）
カワイ・レナード（クリッパーズ）
ルディ・ゴベア（ウルブズ）
ジョーダン・グッドウィン（サンズ）
チェット・ホルムグレン（サンダー）
アメン・トンプソン（ロケッツ）
・イースタン・カンファレンス
OG・アヌノビー（ニックス）
ダイソン・ダニエルズ（ホークス）
エバン・モーブリー（キャバリアーズ）
アレックス・サー（ウィザーズ）
アイザイア・スチュワート（ピストンズ）
