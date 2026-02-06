あす（6日）開幕するミラノ・コルティナ五輪は開会式に先立ち、すでに競技が始まっています。

【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】岡山市出身のスノーボード日本代表・木村葵来選手に注目 ビッグエアとスロープに挑む【岡山】

きょう（5日）は岡山市出身でスノーボードのビッグエアとスロープスタイルに出場する木村葵来選手を紹介します。

ジャンプ台から飛び出し、技の完成度や回転数を競う「ビッグエア」。一方、「スロープスタイル」はレールやジャンプ台などを組み合わせたコースで様々な技を挑む競技です。特にビッグエアでの活躍が期待される木村選手。開幕直前の様子とともに木村選手のこれまでに迫ります。

（スノーボード日本代表 木村葵来選手）

「出場することはあくまでも通過点だったので、とりあえず五輪に出場してメダルを取ることが最終の目標、夢でもあるので」

きのう（4日）イタリアでの公式練習に望んだのは岡山市出身・ムラサキスポーツ所属の木村葵来選手です。空中を華麗に舞うビッグエア。木村選手はワールドカップで年間王者に輝いた実力者です。今シーズンも、昨年末のワールドカップで2位に入りオリンピック出場を決めると、先月アメリカで行われた大会では高難度の大技を決め3位に。大舞台を目前に今まさに上り調子の選手です。

（スノーボード日本代表 木村葵来選手）

「成績もちゃんと3位に表彰台に乗ることができたので、とても嬉しかったし、その場の雰囲気とかだったりがとても楽しかったです」

年間王者に輝いた直後に足首のじん帯を損傷

父親の影響で4歳からスノーボードを始め、鳥取県の大山などによく通っていた木村選手。競技スポーツに進んだきっかけはオリンピックでした。

（スノーボード日本代表 木村葵来選手）

「小学生ぐらいにソチオリンピックのスロープスタイルをやってて、テレビで。それを見たときに『かっこいいな』と思ってやり始めたのがきっかけ」

本格的にのめり込んでいきました。16歳で挑んだビッグエアのワールドカップデビュー戦ではいきなり3位に入り、トップ選手の仲間入りを果たします。

ところが、年間王者に輝いた直後の2024年夏、練習中に足首のじん帯を損傷します。回復を図るため大会への出場機会は減っていきました。

一方で、ビッグエアはオリンピックに採用されたばかり。競技レベルは日進月歩で、ミラノ・コルティナ五輪でもハイレベルな戦いが予想されるといいます。

（スノーボード日本代表 木村葵来選手）

「技の進化が今は細かい部分だったり、トリックの難易度も増えてきて、今回のミラノでも回転数はバンバン6回転とか5回転半とか、結構そういうのが出てくるんじゃないかな」

初めての大きなけが。しかし、木村選手にとっては自分自身を見つめる時間となりました。空中でのバランス感覚、そして着地時の安定性を高めるため地道なウエイトトレーニングを重ねてきたといいます。

しっかり自分の滑りだけを見てほしい

（スノーボード日本代表 木村葵来選手）

「本当にいつも通りに自分のやるべきことがやれたら、たぶん結果にもつながってくると思う」

「みんなに見てもらえる場でもあるので、しっかり自分の滑りだけを見てほしい」

1年半以上に及んだ低迷期を抜けてつかんだオリンピックの切符。強豪選手がひしめく中で、日本男子初のメダル獲得も不可能ではないと自信を隠しませんでした。

（スノーボード日本代表 木村葵来選手）

「自分のやるべきことをやって、金のメダルを取ることです」

「（五輪では）6回転半とかに挑戦できたらいいかなと思っています」

ビッグエアとスロープスタイルの2種目に出場する木村選手。あす午前3時半、地元勢のトップバッターとしてビッグエアの予選に臨みます。