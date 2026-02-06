hideの生誕60周年を記念して制作されたスペシャルBOX『REPSYCLE～hide 60th Anniversary Special Box～』に封入されたオリジナルアルバムのリマスター版が、24Kゴールドディスク（額装盾付き）でリリースされる。

2024年5月にリリースされた同作では、年代やサウンドレベルが異なるオリジナルアルバム3タイトルを“統一したサウンド”にリマスタリング。中でも『Ja,Zoo (2024 Remaster＆REPSYCLE) : hide with Spread Beaver』では、制作途中でhideが永眠し収録が叶わなかった楽曲や、1998年当時のテクノロジーでは実現できなかった楽曲を当時のhideのアイデアを基に再構築し、共同プロデューサー I.N.A.の手によりhideが思い描いた3rdアルバム『Ja,Zoo』が完全版として収録されている。

今回リリースされる24Kゴールドディスクは、額装盾から取り外して通常のCDと同様に再生できるが、通常のCDよりレーザー反射時のデジタル波形の歪みが少なく、クリアかつ重厚で膨よかな音、特に高域の伸びや低域の締まりが向上し、音源本来の響きを再現する。酸化にも強く、長期間にわたり音質劣化が起こりにくいという特徴もある。

また、今作は24Kゴールドディスクのほか、それぞれにブックレットも付属。金色のアルミ製フレームと黒のスエードマットで額装した数量限定商品となる。現在、東京／大阪のLEMONeD SHOPにて今作の商品サンプルを展示中だ。

さらに、オリジナルアルバム3タイトルのリマスター版を通常のCD単品でもリリース。収録音源は、スペシャルBOXに収録されたリマスター音源と同一内容となる。

（文＝リアルサウンド編集部）