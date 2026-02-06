６日前引けの日経平均株価は前日比２５５円４８銭高の５万４０７３円５２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億２８４５万株、売買代金概算は３兆８７６８億円。値上がり銘柄数は８００、値下がり銘柄数は７２８、変わらずは６８銘柄だった。



日経平均株価は上昇。前日の米国市場で、米ハイテク株などが売られＮＹダウとナスダック指数が下落したことを受け、日経平均株価は軟調にスタート。一時、下げ幅は８００円を超えた。ただ、売り一巡後は下値を拾う動きが強まったほか、日経平均先物にも買いが入ったとみられ、午前１１時過ぎにはプラス圏に浮上した。朝方に値を下げていたソフトバンクグループ<9984.T>が切り返し上昇に転じるなど、ハイテク株も堅調に推移した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やアドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>が高く、フジクラ<5803.T>や日立製作所<6501.T>が堅調。三菱重工業<7011.T>やＩＨＩ<7013.T>も値を上げた。半面、任天堂<7974.T>や住友金属鉱山<5713.T>、日東紡績<3110.T>、ＪＸ金属<5016.T>が値を下げ、リクルートホールディングス<6098.T>が下落した。



出所：MINKABU PRESS