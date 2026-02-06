【REGZAゲーミングモニター「RM-G276N」「RM-G245N」】 セール中

Amazonにて、REGZAゲーミングモニターの対象製品が割引価格で販売されている。

今回のセールの対象となっているのは、高視野角なFast IPSパネルを搭載した27インチWQHD（2,560×1,440）解像度の「RM-G276N」と23.8インチフルHD（1,920×1,080）解像度の「RM-G245N」。リフレッシュレートは「RM-G276N」が240Hz、「RM-G245N」が180Hzに対応する。

また、ゲームジャンルごとに用意された4つのモードに「映画」、「スポーツ」、「標準」の3モードを加えた7つの表示モードを搭載。画質や応答速度を最適に設定し、ゲームはもちろん、映画鑑賞やスポーツ観戦なども楽しめる。

さらに、色再現性に優れた色域規格sRGBのカバー率99%を実現。HDR10に対応し、白飛びや黒つぶれの少ないダイナミックな映像を実現する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA RM-G276N

参考価格：50,600円

セール価格：34,800円

割引率：31％

REGZA RM-G245N

参考価格：25,300円

セール価格：17,500円

割引率：31％

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。