

ゲキ×シネ『紅鬼物語』

劇団☆新感線が2025年に上演した45周年興行『紅鬼物語』が、2026年3月20日（金・祝）よりゲキ×シネとして全国公開される。本作の予告映像が公開された他、様々な関連企画が発表された。

劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された舞台『紅鬼物語』が、舞台の臨場感を大スクリーンと高音質で再現する《ゲキ×シネ》シリーズの最新作として、2026年3月20日（金・祝）から全国の映画館で公開される。

本作は、緩急自在の表現で幅広い世代を魅了し続ける劇団☆新感線が描いた、鬼の棲まう世界を舞台にした“お伽噺”のようなファンタジー作品。

ゲキ×シネ版は、20台を超えるマルチカムによる緻密なカメラワークと劇場用に磨き上げられた音響により、舞台の熱狂と感動を余すことなく再現。鬼に生まれ、人を愛した女の宿命を鮮やかに描き出し、映画館ならではの没入体験を提供する。

主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口日奈といった初参加キャストに加え、粟根まこと、千葉哲也、鈴木拡樹といった実力派が集結した。それぞれの個性が光るアクションと演技が交錯し、重厚で見応えのある舞台を作り上げた。

ゲキ×シネ公開を目前に控え、本日、新感線が贈る幻想と情念に彩られたお伽噺の魅力が凝縮された予告映像が解禁となった。

東京・兵庫HMVにてオリジナルグッズ先行販売



ゲキ×シネ『紅鬼物語』オリジナルグッズ

さらに、公開を記念した様々な関連イベントの開催も決定した。ゲキ×シネ版ポスタービジュアルを使用したクリアファイルと、紅子・蒼の衣裳をモチーフにしたオリジナルマルチケースがオリジナルグッズとして発売される。これらのグッズは、2月17日（火）から3月1日（日）まで、HMV & BOOKS 渋谷・三宮の2店舗で開催される「ゲキ×シネ『紅鬼物語』✕HMVポップアップショップ」にて先行販売される。

ゲキ×シネ『紅鬼物語』オリジナルグッズの詳細はこちら

https://gxcblog.exblog.jp/38392335/

ポップアップショップでは、オリジナルネームステッカーマシンや、オリジナルラベルドリンク「TAG LIVE LABEL」の販売も行われるほか、3,000円（税込）以上購入するとHMV限定ノベルティ＜〈紅子×蒼〉両面ビジュアルカード＞がプレゼントされる。

ゲキ×シネ『紅⻤物語』✕HMV POP UP SHOPの詳細はこちら

https://gxcblog.exblog.jp/38397877/

ファン待望！ゲキ×シネ『紅鬼物語』ムビチケカード＜ペア券＞の販売が決定！



ゲキ×シネ『紅鬼物語』ペア券

ファン待望のムビチケカード＜ペア券＞の販売も決定した。現在販売中のムビチケ前売券（カード単券・オンライン）の反響を受け、2月17日（火）より販売開始となる。夫婦や親子の想いが交錯する本作を大切な人と鑑賞してほしいという願いを込めて、紅子（柚香光）と蒼（鈴木拡樹）の夫婦デザインが特別仕様としてあしらわれている。このペア券はHMVポップアップショップでも取り扱われる。



詳細は公式サイトへ

https://www.geki-cine.jp/sp/akaoni/

（文：エントレ編集部）