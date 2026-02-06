「あの美女カーリング選手の近況は？」藤澤五月に“メロメロ”な韓国メディア「華やかな白ワンピで…」

カーリング女子日本代表としてオリンピック2大会連続メダルを獲得した藤澤五月の近況に韓国メディアが注目している。

【写真】藤澤五月にそっくり？韓国美人女優

「“チーム・キムのライバル”美女カーリング選手フジサワの近況は？日本で解説者デビュー…日本ファン“相変わらず美しい”」と題した『OSEN』は、「“チーム・キム”のライバル美女選手の近況が公開された」として藤澤に言及した。

藤澤を「2018年平昌五輪で銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得した日本の看板スター」とし、「現在は北海道北見市のロコ・ソラーレに所属し、現役生活を続けている。また、保険代理店に勤務しているという別の顔もある」と紹介した同メディアは、今月5日にNHKで放送された『ミラノ・コルティナ2026オリンピック開幕直前スペシャル』に藤澤がゲスト出演したことに注目。「フジサワは華やかなホワイトのワンピース姿で登場した。試合会場でウェアを着ている姿とは明確に異なる雰囲気を演出した」と称賛した。

また、「藤澤さんは本当に美しい」「美人女優だと思ったら選手で驚いた」「どこかで見た人だと思った」「普段の雰囲気と完全に違う。魅力がある」など、ファンからの好意的な反応も伝えていた。

藤澤五月（写真提供＝OSEN）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング競技は、5日からまず混合ダブルスが行われている。同種目には韓国代表としてキム・ソニョン（江陵市庁）とチョン・ヨンソク（江原道庁）のペアが出場しているが、現在までスウェーデン、イタリア、スイスと対戦して3連敗とし、早くも予選敗退の危機に陥っている。

ちなみに、藤澤らロコ・ソラーレのライバルとして立ちはだかった“メガネ先輩”こと「チーム・キム」の主将キム・ウンジョンは今大会に出場せず。代わりに、韓国国内で大会を独占中継するケーブルチャンネルJTBCの解説者として、自国代表選手の奮闘を見守っている。

（記事提供＝OSEN）