【佐藤さん暇つぶしチャット.exe】 3月13日 配信予定 価格：未定 プレイ人数：1人

ダンクハーツは、PC用デスクトップ侵食型チャットホラー「佐藤さん暇つぶしチャット.exe」を3月13日に配信する。価格は未定。発表にあわせ、Steamストアページもオープンした。

本作は、見知らぬ少女ミナと“暇つぶしチャット”をしているだけのはずが、ブラウザの向こう側で現実とネットの境界がじわじわ侵食されていくというデスクトップ侵食型チャットホラー。マルチエンディング型の謎解きアドベンチャーゲーム「雑音系少年少女」でも知られるMYU氏が手がけている。

プレーヤーは、暗躍連合軍団（通称A.R.G）と名乗る秘密結社のせいで日々の生活が退屈になっているミナと共に、実際のWebブラウザを探索しながらA.R.Gを潰す活動をするというごっこ遊びに励むことになる。

ゲーム概要

チャットUIで進む物語

【佐藤さん暇つぶしチャット.exe PV 3月13日配信！】

プレーヤーは、自分のPC上で動くチャットアプリを起動し「ミナ」と名乗る少女とメッセージのやり取りをする。彼女は学校にも馴染めず、家族とも上手くいかず「暇つぶしに付き合って」とプレーヤーに話しかけてくる。実在のメッセンジャーアプリ風インターフェースでミナとのやり取りを通じて、少しずつA.R.Gを潰す為の手掛かりを得て行き、真相に近づいていく。

ミナに嫌われることを話してしまうと、距離を置かれることも……？

Webブラウザと連動するゲームシステム

家具通販、ニュースサイト、SNS、企業HPなど、複数の実在するWebページを縦横無尽に調査。テキスト類、名前、コメント欄の一文まで、全てがごっこ遊びの“答え”に繋がる手がかりとなる。

ご褒美としての「自撮り」

特定の謎解きやフェーズをクリアすると、ミナは自分のことを「可愛い」と信じて疑わないスタンスで、自撮りを“ご褒美”として送ってくる。

Steamストアページ公開を祝し「佐藤さん暇つぶしチャット.web」にてキャンペーンを開催

キャンペーン期間：2月6日～3月13日

「佐藤さん暇つぶしチャット.web」にて、抽選で30名に1,000円分のSteamギフトが当たる「『暇つぶし相性診断』を開催 ～JK、社畜、主婦… あなたの『最高の暇つぶし相手』は誰？～」と、最大4名に5,000円分のSteamギフトが当たる謎解きキャンペーン「全員協力！『協力型謎解き』ミッション」が実施される。

【応募方法】

「佐藤さん暇つぶしチャット.web」へアクセス。ユーザー（AI）と会話して診断結果をシェアする、または「謎解き」に挑戦する。

（1）「暇つぶし相性診断」を開催 ～JK、社畜、主婦… あなたの「最高の暇つぶし相手」は誰？～

9人のユーザー（AI）の中から1人以上、5ラリーの会話を続けることで、そのユーザーとのマッチング率を測定。結果をXでシェアする。複数の診断をシェアすることで当選確率がアップする（最大9回まで）。

賞品：Steamギフトカード 1,000円分（抽選 30名）

備考：最大9回（全ユーザー分）応募可能。お気に入りの暇つぶし相手を見つけよう。

※マッチング度の高低に限らず抽選される。

（2）全員協力！「協力型謎解き」ミッション

サイト内のバナーからアクセスできる謎解きゲームで、参加者全員の知恵が試されるミッション。

賞品：Steamギフトカード 5,000円分（抽選で最大4名）

ルール：誰か1人でも謎を解けばクリア。

※誰か1人が謎を解明できれば達成となり、（1）の応募者の中から抽選。

【注意事項】

※同一人物による複数アカウントでの応募が判明した場合、当該ユーザーの全ての応募は無効となる。

※キャッシュ削除により会話データが消失した場合でも、シェアが完了していれば応募対象となる。

【クリエイタープロフィール】

MYU氏

・ディレクター/イラストレーター/キャラクターデザイナー。

・「雑音系少年少女」企画プロデュース、ディレクター、キャラクターデザイン、シナリオ等担当。

・「ツミナビ」積みゲー可視化ツール開発。

・「Compath (コンパス)」Steam開発者向けツール開発。

・「ヒーロー’ｓパーク」キャラクターデザイン、世界観デザイン、アートディレクション担当。

・「ラクガキジャンプ」ジャンプアプリコンテスト大賞。