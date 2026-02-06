TUYの兵頭哲二気象予報士によりますと、今週末、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、太平洋側まで強い寒気が流れ込む見込みです。そのため日本海側を中心に雪となり、吹雪や大雪となる可能性もあるとしています。

【画像】雪が降るのはいつどこで？【降雪シミュレーション】、週間天気を地方ごとに

気象庁も「北日本から西日本では、日本海側を中心に８日にかけて降雪が続き、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう」としています。

また、気象庁や「大雪などの予想シミュレーション」によると、７日、８日は、関東地方でも雪が降る可能性も...（以下、シミュレーション）

衆議院選挙の投開票日である８日は、広い範囲で雪が予想されます。投票日の天気が不安な方は、期日前投票を検討するなど対策を行うと良いでしょう。

■関東地方の雪の予想

関東甲信地方では、７日から８日にかけて、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害、着雪に注意してください。

［気象概況］

日本付近は、７日から８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。

関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む影響で、関東甲信地方では７日から８日にかけて雪や雨の降る所があり、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所があるでしょう。

予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。



［雪の予想］

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １０センチ

関東地方北部の平地 ３センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ３センチ

甲信地方 ２０センチ

その後、８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ４０センチ

関東地方北部の平地 ５センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ

関東地方南部の平地 ３センチ

甲信地方 ４０センチ



［防災事項］

関東甲信地方では、７日から８日にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。また、架線や電線、樹木への着雪にも注意してください。

■週間天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

■雪と雨のシミュレーション（６日）

■雪と雨のシミュレーション（７日）

■雪と雨のシミュレーション（８日）