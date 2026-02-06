MUTANは、PC（Steam）用推理アドベンチャーゲーム「ソフィアは嘘と引き換えに」の30％オフセールを2月6日より2月19日まで開催している。価格は通常3,480円のところ、2,436円。

「ソフィアは嘘と引き換えに」は、大統領候補殺害事件の容疑者として逮捕された多重人格の少女ソフィアと対話し、事件の真相に迫る“対話型”推理アドベンチャーゲーム。ソフィアの記憶をひもとくカギとなる言葉をフリーワード入力で推理していくゲームとなっており、執筆現在でSteamレビュー「非常に好評」を得ている。

【『ソフィアは嘘と引き換えに』ローンチトレーラー】

今回、2月8日に開催されるインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン11」に本作が初出展されることを記念し、30％オフセールが開催される。イベント会場では、ゲームの試遊やイベント限定ノベルティの配布、オリジナルグッズの販売が行なわれる予定だ。

(C)2024 MUTAN Inc. (C)storynote, 2024