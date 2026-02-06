カカオの香りに包まれる。九品仏の人気ベーカリー「Comme’N」からバレンタインコレクションが登場！

東京・九品仏に本店をかまえるベーカリー「Comme’N（コムン）」は、2月14日のバレンタインデーに向けて、チョコレートをふんだんに使用したバレンタインコレクションを発売します。

「Comme’N TOKYO（コムン トウキョウ）」からは、チョコレートの豊かな風味を楽しみながらも甘さを抑えた「ダブルチョコのプティトゥ」、お餅のようなもっちりとした食感が楽しめる新感覚の「米粉のチョコもちサンド」が新登場。

また、グルテンフリーの専門店「Comme’N GLUTEN FREE（コムン グルテンフリー）」からは、ふわふわでしっとりとした口どけと、程よく広がるチョコレートの香りが魅力の「ショコラシフォンケーキ」を発売します。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも。「Comme’N（コムン）」でしか味わえないバレンタインシーズン限定のチョコレートパンをこの機会にぜひ、楽しんではいかがでしょうか。

■Comme’N TOKYO／GLUTEN FREEのバレンタインコレクション

◯濃厚なカカオの味わいを感じながらも甘すぎない「ダブルチョコのプティトゥ」

今年のバレンタインのプティトゥは、昨年からさらにチョコレート感を高め、なめらかな口溶けに仕上げました。

カカオの風味がしっかりと広がりながらも甘くなりすぎないよう、外側のバターと砂糖の量をバランスよく調整し、食べやすい味わいにしています。

手のひらサイズの可愛らしいフォルムで、バレンタインのチョコレートの贈り物として、だれにも贈りやすいおすすめの一品です。

品名：ダブルチョコのプティトゥ

価格：980円

販売期間：2月1日 〜 3月31日

※Comme’N GLUTEN FREEにて、グルテンフリー仕様の商品もあわせて展開します。

◯お餅のようなもちっとした食感が新しい「米粉のチョコもちサンド」

「米粉のチョコもちサンド」は、水種粉と米粉を使った生地で、お餅のようなもちもちとした食感を再現した、新食感のチョコパン。

“洋”をイメージした「チョコレート」と、“和”をイメージした「お餅」をかけ合わせることで、他にはないコムンオリジナルの商品に仕上げました。

通常の商品よりも小さく食べやすいサイズ感で、ちょっとしたおやつとしても気軽に味わえます。贅沢なチョコレートの味わいと優しい甘さで、老若男女を問わずだれでも楽しめます。

品名：米粉のチョコもちサンド

価格：480円

販売期間：2月1日 〜 2月28日

◯定番人気をより食感と風味を楽しめるようにリニューアルした「パン・オ・ショコラ」

コムンの定番人気商品「パン・オ・ショコラ」を、よりチョコレートの風味とサクサクとした食感を楽しめる商品にリニューアル。

今年からは製法にひと工夫を加え、パン生地そのものにココアパウダーを練り込み、よりカカオの風味をしっかりと感じられるよう仕上げました。また、生地の層の重ね方を見直し、これまで以上にサクサクとした食感を楽しめます。

食べ進めるたびにもう一口食べたくなるような、コムンのこだわりの「パン・オ・ショコラ」を堪能してはいかがでしょうか。

品名：パン・オ・ショコラ

価格：480円

販売期間：2月1日 〜 通年で販売

◯小麦のようなふわもち食感を実現したComme’N GLUTEN FREE の「ショコラシフォンケーキ」

小麦を使わずに、ふんわりとした軽さと、やわらかい口当たりを実現したグルテンフリーの「ショコラシフォンケーキ」が登場。

しっとりと軽やかな生地に、チョコレートのコクを重ね、口に入れた瞬間からとろけるような口どけに仕上げました。チョコレートが主張しすぎないやさしい余韻を楽しめるようこだわりました。

品名：ショコラシフォンケーキ

価格：350円

販売期間：2月1日 〜 2月28日

（エボル）