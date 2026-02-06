LAVIE N16 ネイビーブルー

写真拡大

　「BCNランキング」2026年1月26日〜2月1日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE N16 ネイビーブルー

N1635/KAL（NEC）

2位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

FMVA53K3BA（富士通）

3位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー

FMVA53K3SA（富士通）

4位　ROG Xbox Ally X

RC73XA-Z2E24G1T（ASUS）

5位　LAVIE N16 パールホワイト

N1635/KAW（NEC）

6位　Ideapad Slim 3i Gen 10

83K20018JP（レノボ・ジャパン）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト

MW123J/A（アップル）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー

MC6T4J/A（アップル）

9位　Ideapad Slim 3

83K20019JP（レノボ・ジャパン）

10位　LAVIE SOL プラチナシルバー

S1355/JAS（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。