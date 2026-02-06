&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）が、グループのInstagramにて美術館を楽しむプライベートショットを公開した。

■&TEAMフウマ、グレージャケット＆リムレスメガネでアート鑑賞

フウマが訪れたのは、台湾の美術館。チェックのフーディーにグレーのジャケット、リムレスメガネという上品なコーディネートで、アートを楽しむ5枚の写真を公開している。

まずフウマは、鏡を使った作品に自分の姿を写り込ませて撮影。そして緑豊かな景色を臨む空間に佇んだり（2枚目）、床にランダムに置かれたワイヤーの作品に見入ったり（4枚目）、赤い壁に飾られた絵画をじっと見つめたりと（5枚目）、真剣に鑑賞を楽しむ姿が多数捉えられた。

SNSでは「オシャレじゃ…」「ふうまくんも美術品」「存在自体がアート」「美しすぎる」「デート中の彼女の目線でしかない」「身長高くてメロいよ」「背中かっこいい」「とてもハンサム」など反響を集めている。

■『DayDay.』山里亮太と武田アナが&TEAMフウマの腹筋に感動！

またフウマが2月5日に出演した『DayDay.』（日本テレビ系）の「1分反省会」動画が、番組のSNSで公開に。山里亮太と武田真一アナウンサーが、フウマの腹筋を触って「カチカチだね！」と感動する様子も収められている。