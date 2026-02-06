aoen『M:ZINE（エンジン）』で過酷なオーディションの裏で起きた事件と本音を激白

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』2月6日の放送から、2月のピックアップアーティスト、aoenが登場する。

■ミセス若井＆相席・山添がaoenが行っているストレッチに挑戦！「しんどい！」

オーディション番組『応援-HIGH ～夢のスタートライン～』を経て、BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベルから2025年6月にデビューした、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ・aoen。グループ名には「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」というふたつの意味が込められており、世界でいちばん熱い青い炎を心に燃やしながら活動する、いま最も注目すべき超フレッシュな7人組だ。

過酷なオーディションを勝ち抜いたメンバーだからこそ、自分たちを「家族」と考える超仲良しなaoenの7人。そんな7人にM:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、ファンも知らない、オーディションの裏で起こっていた事件＆本音を大調査していく。

実はオーディションの裏で起きていたという「優樹、京助センター交代事件」、そして「琉楓、音程外しまくり事件」。

オーディションの第1ステージのダンス選考でセンターを手にした優樹。しかしレコーディングをした結果、なんとセンターが京助に代わるという異例の事態が起きた。映像には収められていないところで起きていた“ある事件”「レコーディングの時、ひとりで落ち込んでいた」と話した京助。その理由とは…？

17年のダンス歴で抜群のスキルを持つ琉楓。しかし緊張から歌では音程を外してしまいがち…。厳しい審査を受ける中でそれを克服し、デビューを掴み取った裏で起きていた事件とは？

さらに、aoenが実際に行っているストレッチを公開。雅久のレクチャーのもと、若井＆山添が挑戦してみるものの…思わず「しんどい！」と悲鳴が！

またメンバーが、超絶特技の数々や、まだ世間に知られていない特殊な特技を披露します。華麗なリフティングをみせるリーダー・優樹や、絵の得意な京助の衝撃の“ウラ特技”とは一体…!?

2週目以降の放送では、他メンバーの“ウラ特技”も披露。颯太が「おしり…ですかね（笑）」と収録後のインタビューで答えたシーンは必見だ。

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜 25:30～25:50

※aoenの出演は、02/06（金）25:55～26:15、02/13（金）、02/20（金）25:40～26:00

※02/22（日）12:00からCSテレ朝チャンネル1で完全版を放送

出演者：若井滉（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛 (相席スタート）、林美桜 （テレビ朝日アナウンサー）

2月のピックアップアーティスト：aoen

