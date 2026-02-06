都市型音楽フェス『CENTRAL』の新企画『CENTRAL LAB.』詳細解禁！ReoNa、BAND-MAIDら全5組決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月3日から5日までの3日間、横浜を舞台に開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。

このたび、Kアリーナ、赤レンガ倉庫に続く3つ目のステージとなるKT Zepp Yokohamaで行われる『CENTRAL LAB.』2日間の詳細が発表され、チケットのオフィシャル先行受付がスタートした。

■「LAB.（ラボ）」という名の通り、実験的なステージを企画

『CENTRAL LAB.』は、あらたな都市型フェスの楽しみ方を提案する「フェスの多様性を追求するあらたなキュレーションステージ」。「LAB.（ラボ）」というイベント名の通り、多様に進化するJ-POPの今を、切り口や組み合わせごとに提案する実験的なステージを企画する。

初日4月4日に出演するアーティストは、あらたなロックバンドのあり方、より深い内的表現を追求する3組、Ave Mujica、BAND-MAID、ReoNa。

2日目、4月5日に出演するのは、ジャンルを超え、アニメとポップを自由に行き来する2組、戸松遥、花澤香菜。それぞれ世界からも大きな注目を集める「日本の響きを世界へ」というCENTRALのメインコンセプトを体現するアーティストが集う。

2月6日12時より券売もスタート。すでに券売が開始しているKアリーナで行われる『CENTRAL STAGE』、赤レンガ倉庫を会場とする『Echoes Baa 2026』と併せ、これで3つのライブ会場のチケットラインナップが揃ったことになる。

また、臨港パークでは2025年同様、入場無料のエリアとして『CENTRAL FIELD』を開する。多彩なカルチャーに出会えるステージやブース、テクノロジーを活かした体験型コンテンツ、さらにフェスならではの飲食出店をふんだんに取り揃えた、世代やジャンルを超えてすべての人が楽しめるフェスエリアとなる。

■『CENTRAL』アーティストラインナップ／日割り

＜CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜＞

04/03（金）＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26

※乃木坂46は16名前後のメンバーでの出演を予定。

04/04（土）amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド / 凛として時雨

04/05（日）ちゃんみな / HANA / 優里

＜Echoes Baa2026＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場＞

04/04（土）新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks / NOMELON NOLEMON / YOASOBI

04/05（日）Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / MAISONdes

＜CENTRAL LAB.@KT Zepp Yokohama＞

04/04（土）Ave Mujica / BAND-MAID / ReoNa

04/05（日）戸松遥 / 花澤香菜

※五十音順

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）

Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

