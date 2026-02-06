不具合で停止していた柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は9日に再起動の作業を再開する方針を発表しました。



■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長

「2月9日より原子炉を起動する予定。現在の工程として(営業運転前の)総合負荷性能検査を行うのを3月18日としている。」



東京電力は1月21日、約14年ぶりに6号機を再稼働しましたが、制御棒を引き抜く作業中に電動機制御盤に警報が発生、原子炉を止めていました。東京電力は、電動機に電気を送る3本の電線のうち1本で稀に電流の立ち上がりが遅くなるとして、設定を変更することでトラブルを解消したとしました。



営業運転は、当初予定の26日から1カ月近く遅れることになります。