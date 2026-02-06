ニッスイ <1332> [東証Ｐ] が2月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.1％増の337億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の355億円→410億円(前期は353億円)に15.5％上方修正し、増益率が0.6％増→16.1％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の142億円→197億円(前年同期は162億円)に38.5％増額し、一転して22.0％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の28円→32円(前期は28円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比42.6％増の125億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.4％→4.9％に改善した。



株探ニュース

