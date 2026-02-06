ビジネスエンジニアリング <4828> [東証Ｐ] が2月6日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比40.4％増の51.5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の60億円→64億円(前期は46.7億円)に6.7％上方修正し、増益率が28.2％増→36.8％増に拡大し、従来の10期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の26億円→30億円(前年同期は22.4億円)に15.3％増額し、増益率が16.0％増→33.7％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の100円→104円(前期は1→5の株式分割前で100円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比42.1％増の17.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の24.1％→28.1％に上昇した。



株探ニュース

