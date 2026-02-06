日経225先物：6日正午＝200円高、5万4090円
6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万4090円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万4073.52円に対しては16.48円高。出来高は3万2454枚となっている。
TOPIX先物期近は3683ポイントと前日比25.5ポイント高、現物終値比4.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54090 +200 32454
日経225mini 54095 +200 534289
TOPIX先物 3683 +25.5 34045
JPX日経400先物 33175 +245 2243
グロース指数先物 691 -9 2756
東証REIT指数先物 1981.5 -16.5 262
株探ニュース
