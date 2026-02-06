　6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万4090円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万4073.52円に対しては16.48円高。出来高は3万2454枚となっている。

　TOPIX先物期近は3683ポイントと前日比25.5ポイント高、現物終値比4.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54090　　　　　+200　　　 32454
日経225mini 　　　　　　 54095　　　　　+200　　　534289
TOPIX先物 　　　　　　　　3683　　　　 +25.5　　　 34045
JPX日経400先物　　　　　 33175　　　　　+245　　　　2243
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　-9　　　　2756
東証REIT指数先物　　　　1981.5　　　　 -16.5　　　　 262

株探ニュース