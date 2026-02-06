総務省の家計調査が公表され、ラーメンにかける外食費で新潟市は4年連続の全国2位でした。



6日朝、新潟市役所では市の職員やラーメン店の店主などが集まり家計調査の発表を見守りました。



■髙橋泉アナウンサー

「いま、結果が出ました。ラーメンの消費額、新潟市は2位です。」



家計調査によりますと、2025年の1世帯あたりの新潟市のラーメン消費額は過去最高の1万9073円。しかし、山形市に6000円あまり及ばず4年連続の2位でした。



1位 山形市 2万5102円

2位 新潟市 1万9073円



新潟市は2021年の調査で1位に輝きましたが、その後は山形市に連敗。首位奪還とはなりませんでした。



■新潟市 野島晶子副市長

「全国のなかでもラーメン愛の強い山形市と張り合って、ますますラーメン熱が大きく広がってくれるといいなと思っています。」



関係者は、来年こそは1位に返り咲きたいと話しています。