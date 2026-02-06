佐々木希、スキー楽しむ姿に反響 友人家族と軽井沢でスキー&いちご狩りを満喫「かっこいい〜!!」「可愛すぎるて」
俳優の佐々木希（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。貴重なスキー姿を公開し、友人らと軽井沢を満喫したことを報告した。
【写真】「なんか上手そうです〜!!」サングラスをかけてスキーを楽しむ佐々木希
佐々木は「軽井沢でお友達家族とスキー 上の子とスキーをしたんだけど、かなり久しぶりだったので、リフトから降りる瞬間に転んでしまい、慌てて避けました でも楽しかったな」と、久しぶりのスキーに戸惑いつつも、楽しんだ様子が伝わるスキーショットを披露している。
ほかにも、スキーウェアにサングラスを合わせたワイルドな姿もアップ。「いちご狩りも出来た」「夜は友達が持ってきてくれたtettaのワインで乾杯」と、いちごを手に嬉しそうにほほ笑む動画や、ワイン、うどんなど、友人や家族との旅行を満喫した様子をのぞかせた。
佐々木のリラックスした姿に、コメント欄には「可愛い！し、楽しそうだし、美味しそう」「なんか上手そうです〜!!かっこいい〜!!」「可愛すぎるて」「希ちゃんといちごの組み合わせ最高にかわいい」「秋田の人だからスキー出来るんだ 全くイメージに無かった」などの反響が寄せられている。
