点けた瞬間、すぐあたたかい。屋外でも頼れるタフな速暖ヒーター【山善】のヒーターがAmazonに登場中‼
高さも温度も思いのまま。屋内外で活躍するパワフル暖房【山善】のヒーターがAmazonに登場!
山善のヒーターは、スチールボディを採用したグラファイトヒーターで、パッと点灯してすぐに暖かくなる超速暖タイプだ。航空・宇宙開発にも使われる高分子フィルムを採用することで、約0.2秒という驚きの立ち上がりを実現し、冷え切った身体を瞬時に暖めてくれる。
安定性の高い4本脚のスタンド式で、テラスや玄関、ガレージ、倉庫など屋内外のさまざまなシーンで活躍する。伸縮式スタンドは95・110・130・150センチメートルの4段階で高さ調節ができ、ポール穴にピンを差し込んでつまみを回すだけの簡単操作だ。
IP55相当の防塵・生活防水仕様で、雨やほこりに強く屋外でも安心して使える。温度は450ワットと900ワットの2段階から選べ、気温や用途に合わせて調整できる。1〜8時間の切タイマー機能を搭載し、運転開始時には自動で8時間タイマーがセットされるため、切り忘れ防止にもつながる。
暖房の適用床面積は、コンクリート住宅で最大約7.2畳、木造住宅で最大約4.8畳が目安となっており、小空間を効率よく暖めたいシーンにぴったりだ。コンパクトながら賢く、安全に、快適な暖かさを届けてくれる頼れるヒーターとなっている。
