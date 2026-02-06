チョ・ジョンソクが1人2役で“女装機長”に 韓国で異例のヒットを記録した映画『PILOT ー人生のリフライトー』、4・3から日本上映決定
俳優のチョ・ジョンソクの主演で、韓国で470万人以上を動員、2024年異例のメガヒットを記録したコメディ映画『PILOT ー人生のリフライトー』が、4月3日より日本で上映されることが決定した。
【場面ショット】チョ・ジョンソクの“女装機長”姿
同作はチョ・ジョンソクが1人で2役の名演で悲願の百想主演男優賞を受賞。韓国を席巻した“女装機長”が日本のスクリーンをテイクオフする。日本上映に合わせて公式サイト・場面写真が公開となった。
主演のチョ・ジョンソクは、ドラマ『賢い医師生活』シリーズや映画『EXIT イグジット』で日本でも絶大な人気を誇る。本作での圧倒的な演技が高く評価され、韓国で最も権威ある「第61回 百想（ペクサン）芸術大賞」にて映画部門の最優秀演技賞（主演男優賞）を受賞し、名実ともに韓国映画史にその名を刻んだ。さらに、ドラマ『二十五、二十一』などに出演し、本作で「第45回青龍映画賞」新人女優賞にノミネートされた俳優イ・ジュミョン、アイドルグループSecret出身のハン・ソナ、ドラマ『D.P. -脱走兵追跡官-』『還魂』などでも存在感を示した俳優シン・スンホらが共演している。
監督は、デビュー作『最も普通の恋愛』でリアルな心理描写が高く評価された気鋭の女性監督キム・ハンギョルが務める。単なるドタバタ女装劇にとどまらず、男性が「女性」として社会に飛び出すことで見えてくるバイアスや、自分自身の傲慢さへの気づきを、洗練されたユーモアで描き出す。韓国の最新コスメやカルチャーを散りばめたポップな映像美とともに、現代の「生きづらさ」を「笑い」に変える魔法のような時間を届ける。
なお、日本上映決定に合わせて公式サイト、SNSもオープンし、場面写真なども閲覧できる。
■あらすじ
一夜にして人生が墜落したスターパイロット、第2の人生、離陸準備中。最高の操縦技術を持つスターパイロットであり有名テレビ番組に出演するほどの人気を誇っていたハン・ジョンウ（チョ・ジョンソク）は一瞬の過ちで一夜のうちにすべてを失い失職までしてしまう。ブラックリストに載った彼を雇い入れる航空会社はゼロ。窮地に追い込まれたハン・ジョンウは妹になりすまし完璧に変身、ついに再就職に成功する。だが喜びもつかの間、またもや予想外の難関に直面する。順風満帆な人生を夢見ていた彼は無事離陸できるのだろうか。
■キャスト
●元スターパイロット ハン・ジョンウ（演：チョ・ジョンソク）
かつては情熱に満ちたパイロットだったが、予期せぬトラブルと誤解によって職を失い、人生が急転。失意の中、思いもよらない出来事をきっかけに“人生の再離陸”を目指すことになる。ユーモアと不器用さ、そして揺れる感情が交差する、物語の核となる人物。
●航空会社に現れた新人パイロット ハン・ジョンミ（演：チョ・ジョンソク）
突如として現れ、周囲の注目を集める新人パイロット。真面目で淡々とした態度の裏に、どこかぎこちなさを感じさせる存在。彼女（？）の登場が、物語を予想外の方向へと動かしていく。
●ジョンウと出会う女性 スルギ（演：イ・ジュミョン）
再起を目指すジョンウが出会う女性。真っすぐで誠実な性格で、どん底にいる彼と自然体で向き合う。その存在は、ジョンウの人生に静かな変化をもたらしていく。
●ジョンウの妹 ジョンミ（演：ハン・ソナ）
現実的でしっかり者の性格。転落した兄を厳しくも温かく支え、再起を目指すジョンウの最も身近な理解者。物語の中で、重要な選択を後押しする存在となる。
●ジョンウの元同業 ヒョンソク（演：シン・スンホ）
かつてジョンウと同じ世界に身を置いていた人物。現在は異なる立場から彼の前に現れ、過去と現在を対比させる存在。ジョンウにとって現実を突きつける役割を担う。
